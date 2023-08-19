الجزيرة يواجه الحشد العراقي في «عربية الأندية لكرة اليد»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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في مواجهات اليوم الرابع، للبطولة العربية الـ38 للأندية أبطال الدوري والكؤوس والتي تشهد أربع مواجهات ساخنة غداً بجولتها الرابعة لمجموعتيها والتي تقام مواجهاتها في قاعة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، يشعل صراع الصدارة والبحث عن خطف آخر البطاقات المؤهلة للدور الربع النهائي للبطولة التي تمنح المتأهلين لبلوغ بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2023» والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

الجزيرة والفوز

ويخوض فريق الجزيرة في الثانية عصر الأحد مباراته الثالثة أمام فريق الحشد العراقي بفرصة الفوز الوحيد الذي يمنحه بلوغ الدور الربع نهائي للبطولة بعدما تلقى خسارتين أمام الكويت الكويتي 23/26 والثانية أمام مضر السعودي 22/30، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويدرك الفريق والقائمون عليه أن خسارة الفريق تعني خروجه من النهائي من المنافسة.

وكان الجهاز الفني للفريق قد ركز في استراحة اليومين الماضين على تدارك بعض السلبيات واستثمار عديد الإيجابيات في المباراتين السابقتين، والحال ينطبق على اللقاء الذي يسبق لقاء الإمارات ويجمع بين فريقي وفاق عين التوتة الجزائري ونظيره الشعلة اليمني لحساب المجموعة الثانية.

الصدارة

وتبرز المواجهة التي تجمع مضر السعودي والبنك الأهلي المصري حيث يحسم انتصار مضر الصدارة لمصلحته بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، في الوقت الذي يقرب التفوق في هذه المواجهة الفريق المصري من احتلال مركز الصدارة بالاعتماد على نتائج الجولة الخامسة والأخيرة في المجموعة الأولى.

أما المواجهة التي تجمع الهدى السعودي «المستضيف» والعربي الكويتي، فلن تقل أهمية وإثارة عن مواجهة مضر والبنك الأهلي، فالهدى يبحث عن انتصار يؤكد به أنه قادم للمنافسة في اللقب، في الوقت الذي يتطلع فيه العربي الكويتي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتصدر المجموعة الثانية.

وتصدر لاعب فريق مضر السعودي أحمد العبد العلي قائمة هدافي البطولة عقب نجاحه في تسجيل 22 هدفاً في المواجهات الثلاث، وبنسبة نجاح وصلت إلى (73.3)%، في الوقت الذي سجل حارس الجزيرة الإماراتية أحمد حسن عدد التصديات الأكبر في البطولة بواقع (29) تصدياً في الجولات الماضية.

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