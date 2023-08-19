دورة لحكام كرة اليد استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنظم لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد، برئاسة العميد طيار «م» عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس الاتحاد، خلال الفترة من الأول ولغاية الثالث من سبتمبر المقبل دورة لحكام كرة اليد، ويحتضن فعاليات الدورة مسرح الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيص، وتقام فعاليات الدورة يومياً، خلال الفترة المسائية من الخامسة ولغاية الثامنة مساء، ويحاضر فيها المحاضر والحكم الدولي ياسر سليم السكرتير الفني للجنة الحكام بالاتحاد.

52 حكماً



وأعلن عبد السلام ربيع أن هذه الدورة ستشهد مشاركة 52 حكماً من الجنسين، منهم 11 حكمة من الفتيات بمختلف الدرجات، إلى جانب 3 مراقبين فنيين وهم: جمال الشامسي، وعبد الله خميس، وفاضل غلوم، مؤكداً حرص اتحاد اللعبة ولجنة الحكام على إقامة هذه الدورة قبل بداية موسم كرة اليد الجديد 2023/ 2024، والذي سينطلق في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وستشمل موضوعات الدورة مواد القانون وبعض النقاط الفنية وخصوصاً التعديلات الجديدة، التي طرأت على قانون اللعبة، والتي سيتم تطبيقها، خلال الموسم المقبل على أرض الواقع، خلال جميع مباريات الموسم، ولكل الفئات العمرية.



وثمن نائب رئيس الاتحاد الدور الكبير والمهم، الذي يقع على عاتق قضاة ملاعب كرة اليد، وهم الشركاء الرئيسيون في إنجاح الموسم، رغم ما يصاحب اللعبة من إثارة، وتحديات لخصوصيتها في سعي جميع الفرق لتحقيق أفضل النتائج، ومختتماً حديثة بطلب المزيد من التعاون بين جميع الأجهزة الإدارية والفنية وحتى لاعبي الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، للوصول بالموسم لبر الأمان، وتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً.

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