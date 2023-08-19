«الأميري» ينال شهادة تدريب لكرة اليد من سلوفينيا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصل إبراهيم عيسى الأميري، مساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة الثقافي الرياضي، على شهادة دورة تدريبية معتمدة من الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، التي اختتمها بنجاح، وأقيمت خلال الفترة من 6 ولغاية 13 أغسطس بمدينة ماريبور السلوفينية، وتم استلام الشهادة من المحاضر الدولي البحريني الدكتور نبيل طه، وتضمنت الدورة محاضرات نظرية ومشاهدة عملية للمحاضرين مع الفرق في الأندية، ومشاهدة المباريات النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين، التي أقيمت بكرواتيا. وقدم الأميري هدية تذكارية تحمل شعار نادي مليحة للشركة المنظمة للدورة.



من جهته، يحرص الأميري على التواجد في معظم الدورات التدريبية للعبة محلياً وخارجياً، وكانت مشاركته السابقة بالدورة في ألمانيا، ويهدف من ذلك إلى اكتساب مزيد من الخبرات لاستثمارها وتسخيرها بساحات كرة اليد على مستوى فريق نادي مليحة ومنتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد؛ كونه مساعداً للمدرب، إضافة إلى مهمته مدرباً لمنتخب سيدات اليد.



وتقدم إبراهيم الأميري بالشكر إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي على الدعم والمتابعة لتطوير المدربين المواطنين، وإلى مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي برئاسة محمد سلطان الخاصوني على تسهيل مهمة السفر للمشاركة في الدورة.

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