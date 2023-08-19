ذهبية وفضيتان للاعبات الفجيرة للفنون القتالية في بطولة الأسلحة الثلاثة بالسعودية

المصدر: وام

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أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازا مميزا جديدا لرصيده الدولي من الكؤوس والميداليات وذلك بعد نيل لاعبة النادي الهيام البلوشي الميدالية الذهبية في المبارزة في فئة الفلورية للسيدات وذلك ضمن بطولة المملكة المفتوحة للأسلحة الثلاثة والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

كما حصلت اللاعبة ميرا الحمادي على الميدالية الفضية في فئة الابيه ونالت حمده التميمي على فضية الفلوريه للسيدات وذلك في إنجاز يعكس الدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأشرف على المشاركة الفاعلة المدربة ماهيتاب وصفي والتي تمكنت من قيادة الفريق بشكل تدريبي احترافي يكشف مكانتها التدريبية المميزة .

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نخبة من اللاعبات المميزات في المبارزة من مختلف دول العالم .

وفي هذا السياق ثمن مدير النادي نادر أبو شاويش الإنجاز الدولي الجديد مؤكدا أنه إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية كاشفا أن الفريق استعد قبيل المشاركة في هذه البطولة المهمة في معسكر داخلي لسبعة أيام داخل النادي وتمكنت اللاعبات من استثمار أجوائه الايجابية وتحقيق النتائج التي مهدت للميداليات ومعبرا عن سعادته للمستوى الذي ظهرت به اللاعبات منوها إلى أنه يعد استعدادا جيدا للموسم المقبل.

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