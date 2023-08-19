14 ميدالية للجامعات الإماراتية في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حقق لاعبو الجامعات الإماراتية 14 ميدالية ملونة، في اليوم الأول لمنافسات بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية، التي تنظمها جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة لاعبين من 48 جامعة.

وتوزعت الميداليات على كل من لاعب جامعة خليفة، حسين السبت الذي نال الميدالية الذهبية في الديدليفت بوزن 66 كغ والفضية في المجموع، كما نال لاعب جامعة عجمان محمد فوده ميداليتين ذهبيتين بوزن 74 كغ بالمجموع والسكوات وتمكن من تحقيق رقم قياسي للقوة البدنية الإماراتية عندما رفع في السكوات 23à كيلوغراماً، ونال لاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة نرتان شابسغ ميداليتين ذهبية السكوات لوزن 83 كغ وفضية المجموع، كما نال لاعب معهد روجيستر التقني في دبي عبد الرحمن أبو الغيلات الميدالية البرونزية بوزن 83 كغ في السكوات، ولاعب جامعة الشارقة فهد الرفيعي ثلاث ميداليات فضية وبرونزية في وزن 59 كغ.

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