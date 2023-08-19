منتخب الجوجيتسو إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه اليوم بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو إلى العاصمة الكازاخستانية آستانا للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات (تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً)، التي تقام خلال الفترة من 22 - 25 أغسطس الجاري.

ويترأس البعثة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وتضم كلاً من مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد ورامون ليموس المدير الفني للمنتخب، إلى جانب 86 لاعباً ولاعبة من نخبة نجوم الدولة الساعين إلى مواصلة مسيرة الإنجازات على الساحة العالمية.

وقال محمد سالم الظاهري: «يدخل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مرحلة التركيز النهائية قبل المشاركة في المنافسات، وأسهم المعسكر الداخلي للمنتخب خلال الأيام الماضية في رفع درجات الجاهزية، وتعزيز المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، ليكونوا على أهبة الاستعداد للمنافسة والحفاظ على اللقب».

ونوّه بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الدعم هو سر تألق رياضة الجوجيتسو في الإمارات ومسيرة الإنجازات الاستثنائية التي حققها المنتخب الوطني على الساحة العالمية خلال العقد الأخير، لافتاً إلى التعليمات والمتابعة المستمرة لعبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لكافة التفاصيل المتعلقة بإعداد المنتخب الوطني وتحقيقه للأهداف المنشودة.

ثقة

من جانبه، قال مبارك صالح المنهالي: «يدخل المنتخب الوطني أجواء المنافسات وهو يتربع على قمة العالم بصفته حاملاً للقب للنسخ الثلاث الماضية، كما يتمتع أبناؤنا وبناتنا بأعلى درجات المسؤولية في ظل مواجهتهم لأقوى المنتخبات العالمية، وهم على أتم الجاهزية للمنافسة على أعلى المستويات والعودة باللقب».

بدوره أكد رامون ليموس: «لدينا منتخب قوي وجاهز للذهاب بعيداً في المنافسة، ونمتلك 86 لاعباً ولاعبة يمثل كل منهم مشروع بطل».

كما لفت إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب من فئة تحت 21 عاماً قد شارك معظمهم في بطولة العالم للكبار في منغوليا الشهر الماضي ونجحوا في تحقيق عدد كبير من الميداليات الملونة وهم معتادون على مثل هذه الأجواء وسيمثلون مصدر إلهام كبيراً وحافزاً مهماً لزملائهم في المنتخب من فئتي تحت 16 و18 عاماً لتقديم أداء قوي على البساط.

وتابع ليموس: «منذ بداية العام وأداء المنتخب الوطني يسير بوتيرة تصاعدية، ولا أدّل على ذلك من النتائج التي حققها المنتخب وفوزه بلقب البطولة الآسيوية في تايلاند، ولقبي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس على التوالي، ولقب بطولة العالم في منغوليا، ونحن متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على القمة».

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