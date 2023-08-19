فريق الفارسات يتوج بكأس شيرجار في أسكوت

المصدر: لندن - البيان

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فاز فريق الفارسات بقيادة المخضرمة هايلي تيرنر بالنسخة الـ 22 من سباقات سوق دبي الحرة لكأس شيرجار للخيول، التي أقيمت على مضمار أسكوت الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتُعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم.

شارك في الأشواط الستة للسباق 12 من أفضل الفرسان في العالم، توزعوا على أربعة فرق هي «بريطانيا العظمى وأيرلندا» و«أوروبا» و«عموم العالم» و«فريق الفارسات». ونجح فريق الفارسات في تصدر الترتيب العام للفرق بعد تسجيله (78 نقطة)، متقدماً على فريق عموم العالم الذي حل ثانياً برصيد (73 نقطة)، بينما اكتفى فريق فرسان أوروبا بالمركز الثالث بعد أن سجل (54 نقطة)، وذهب المركز الأخير لفرسان بريطانيا العظمى وأيرلندا برصيد 35 نقطة فقط.

وهنأ كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الفائزات قائلاً: «أهنئ فريق الفارسات بفوزه الكبير بالنسخة الـ 22 لكأس شيرجار، ونحن سعداء برؤية هذا العدد الكبير من الجمهور وهو يتابع بحماسة مجريات السباق، ونتطلع لمتابعة فريق الفارسات خلال دفاعه عن اللقب العام المقبل».

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