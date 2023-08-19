منتخب السلة يحقق الفوز الثالث في «دولية وليم جونز»

المصدر: تايبيه - البيان

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حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزه الثالث في بطولة وليم جونز الدولية المقامة حالياً في تايوان إثر تغلبه على منتخب الجامعات اليابانية 76 - 86، لعب المنتخب في غياب نجمه وهدافه قيس عمر نظراً لإصابته بكدمة خفيفة فيما شارك حامد عبد اللطيف لمدة ثلاث دقائق ورغم ذلك فقد نجح الفريق بحسم الفترات الثلاث الأولى لصالحه 19 - 17 و28 - 22 و20 - 12 بينما انتهى الربع الأخير لصالح الفريق الياباني 25 - 19، وسجل عمر خالد أعلى سكور 20 نقطة تلاه راشد الزعابي 18 نقطة وكل من محمود وسيم وتيري توماس 10 نقاط لكل منهما.

ويختتم منتخبنا مشواره اليوم بلقاء نظيره الإيراني على أن يعود إلى الدولة فجر بعد غدٍ لمواصلة رحلة الإعداد للمرحلة النهائية للبطولة الآسيوية.

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