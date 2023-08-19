سلمان الطاهر يحصل على شارة التحكيم الدولية للشطرنج

المصدر: الشارقة - وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج الشارة الدولية للحكم الإماراتي سلمان الطاهر، كما منح الإماراتية موزة المعمري لقب حكم اتحاد دولي.

وانضم الطاهر والمعمري لقائمة الحكام والمحاضرين المعتمدين دولياً.

وأكد سلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس الجهاز الفني، أن حصول سلمان الطاهر على الشارة الدولية، وموزة المعمري على لقب حكم اتحاد دولي، يضاف لإنجازات اللعبة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة تريم مطر تريم، يدعم الكوادر الإدارية والفنية من مدربين وحكام وإداريين، موضحاً أن استراتيجية وأهداف الاتحاد تتضمن الاهتمام بالحكام وتطوير مستواهم والوصول بهم إلى الشارة القارية والدولية، والعمل على زيادة عدد الحكام المواطنين وتمكينهم من الحصول عليها.

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