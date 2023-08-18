نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية يعتلي منصة التتويج في إسبانيا

المصدر: وام

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أحرز آدم ييتس دراج فريق الإمارات المركز الثالث في المرحلة الثالثة من سباق "فويلتا بورجس" وذلك خلف كل من بريموز روجلتش من فريق جامبو فيتسا، والكسندر فلاسوف من فريق بورا هانزجروه ، ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسباق بفارق 40 ثانية عن أقرب منافسيه.

وقال ييتس: "حاولنا الانطلاق بسرعة، وتمكنا من تقسيم السباق وتقدم 3 دراجين منا، وكنت أعلم أنني لم أكن الأسرع في المجموعة، ولذلك قررت أن أبذل أقصى ما لدي ، ولدينا يومان مهمان، وسأبذل ما بوسعي أنا وزملائي لتحقيق الفوز".

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