14 ميدالية إماراتية في بطولة الجامعات الآسيوية للقوة البدنية

المصدر: وام

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حقق لاعبو الجامعات الإماراتية 14 ميدالية ملونة في اليوم الأول لمنافسات بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية التي تنظمها جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة لاعبي من 48 جامعة.

وتوزعت الميداليات على كل من لاعب جامعة خليفة، حسين السبت الذي نال الميدالية الذهبية في الديدليفت بوزن 66 كغ والفضية في المجموع، كما نال لاعب جامعة عجمان محمد فوده ميداليتين ذهبيتين بوزن 74 كغ بالمجموع والسكوات وتمكن من تحقيق رقم قياسي للقوة البدنية الإماراتية عندما رفع في السكوات 23à كيلوغراما، ونال لاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة نرتان شابسغ ميداليتين ذهبية السكوات لوزن 83 كغ وفضية المجموع، كما نال لاعب معهد روجيستر التقني في دبي عبدالرحمن أبو الغيلات الميدالية البرونزية بوزن 83 كغ في السكوات، ولاعب جامعة الشارقة فهد الرفيعي ثلاثة ميداليات فضية وبرونزية في وزن 59 كغ.

وأعرب سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن سعادته للمكاسب الايجابية والنجاح الذي تحققه بطولة آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة ببناء مجتمع جامعي مميز ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة بتعزيز عوامل ايجاد بيئة نموذجية تساهم في دعم ورعاية ابناء مجتمع الإمارات.

كما أعرب سعادته بأن تكون جامعة الشارقة أول جامعة في قارة آسيا تستضيف بطولة قارية بحجم كبير في رياضة القوة البدنية مثمنا دور الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدور الفاعل والمتعاون بأن تظهر البطولة القارية بشكل مشرف.

وبارك مدير الجامعة الشارقة لجميع اللاعبين الفائزين بالمراكز المتقدمة وأسرة البطولة من إداريين ولاعبين ومدربين للروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المنافسات مؤكدا أن جامعة الشارقة تعتز أن يتزامن تميزها في الجانب الرياضي مع الجوانب التدريسية والثقافية والعلمية والمجتمعية وسواها ومسرحا لسعادة الرياضيين خلال تواجدهم بالبطولة مما يشجع على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية اخرى في المستقبل.

وأشاد سعادته بجهود اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور عيد محمد كنعان وفريق العمل التنظيمي بإشراف مدير اللجنة المنظمة صلاح العامري والمشاركة الفاعلة لمنتسبي الجامعات في قارة آسيا ودور الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية بالتشجيع على ممارسة هذه اللعبة على مستوى الجامعات.

وفي سياق متصل بحث الدكتور عيد محمد كنعان عميد شؤون الطلاب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة مع ممثلة الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية السنغافورية سيتوا جينغ فافيه سبل التعاون في المحافل الرياضية الدولية المقبلة بين جامعة الشارقة والاتحاد حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد مدرب لاعبي الجامعات الإماراتية ماجد ال رضا أن المستوى الفني الذي ظهر في البطولة كان مرتفعا ويعكس أهمية إقامة البطولة واصفا تحقيق لاعبي جامعات الإمارات لعدد كبير من الميداليات يعكس تطور اللعبة في الدولة بشكل بارز.

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