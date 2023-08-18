«تحدي محارب الجليد» 24 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن سكي دبي بدء تخفيضات التذاكر المبكرة للدورة 14 من فعالية تحدي محارب الجليد، التي ينظمها يوم الأحد 24 سبتمبر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وستتحول الوجهة، الحاصلة على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، إلى مضمار بطول 3.5 كيلومترات يضمّ أكثر من 20 عائقاً، من بينها التأرجح بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف على الشبكة، والسباحة في المياه الباردة.

وتنامى الإقبال على تحدي محارب الجليد منذ إطلاقه في عام 2010، حيث بات إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق الحماس، ويستقطب نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة. وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 300 متسابق من 46 دولة.

ويستقبل التحدي المشاركين من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، حيث تُتاح فئة الأفراد للمشاركين من جميع مستويات اللياقة، في حين تقتصر فئة النخبة على المشاركين الذين يتمتعون بلياقة عالية لإكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة.

ويمكن أيضاً للمجموعات من خمسة أشخاص المشاركة في التحدي، ما يسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء فرق العمل وتقوية أواصر العلاقة بين الأصدقاء.

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