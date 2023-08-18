منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لمونديال أستانا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات (تحت 21 و18 و16 عاماً)، التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانا خلال الفترة من 22 - 25 أغسطس الجاري.

وتعتبر هذه المشاركة من أكبر المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني، حيث يضم في صفوفه 86 لاعباً ولاعبة، في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 44 دولة.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق لقب النسخة الـ27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي استضافتها العاصمة أبوظبي العام الماضي، ونجح لاعبوه في فئة تحت 16 عاماً في تحقيق 19 ميدالية ملونة، فيما نجح لاعبو فئة تحت 18 عاماً في تحقيق 17 ميدالية ملونة، بينما نجح لاعبو فئة دون 21 عاماً في تحقيق 17 ميدالية أسهمت بشكل كبير في ضمان اللقب.

كما نجح المنتخب الوطني في تحقيق لقب النسخة الـ26 من بطولة العالم التي استضافتها العاصمة أبوظبي أيضاً، بعد تحقيق نجوم المنتخب تحت 21 عاماً 17 ميدالية ملونة، بينما حقق أبطال 18 عاماً 15 ميدالية ملونة.

رقم صعب

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن أبناء وبنات الوطن يطمحون إلى تقديم مستويات قوية تتماشى مع التطور الكبير والإنجازات التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، والتي كان آخر فصول نجاحها التتويج ببطولة العالم الشهر الماضي في منغوليا.

وأوضح الظاهري أن جوجيتسو الإمارات في تطور مستمر بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وأن المنتخب الوطني بفئاته العمرية المختلفة أصبح يمثل الرقم الصعب في جميع البطولات الدولية التي يخوضها نجومه.

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