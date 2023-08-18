منتخب الجودو يبدأ مشوار «زغرب» اليوم

المصدر: زغرب - البيان

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يبدأ منتخب الجودو، اليوم، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي بإشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 541 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، على صالة زغرب الرياضية.

وتخوض باتسو التان لاعبة منتخبنا منافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم، التي تشهد مشاركة 37 لاعبة، من بينهن المصنفة الأولى الألمانية بولين ستارك، فيما يبدأ اللاعب جريجوري أرام مشاركته في وزن تحت 90 كجم، ضمن منافسات الوزن الثقيل في ختام البطولة بعد غدٍ.

وتشارك في البطولة 7 منتخبات عربية، وهي منتخبات: الإمارات، البحرين، الكويت، المغرب، العراق، لبنان، والجزائر.

ويشارك لاعبنا جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وذلك ضمن مباريات الوزن الثقيل، التي تقام في ختام منافسات البطولة المقرر له بعد غد، ويضم هذا الوزن 54 لاعباً كونه أكثر أوزان البطولة مشاركة، ويتصدر تصنيف المشاركين في هذا الوزن اللاعب المجري توث كريزتيان العاشر عالميا، فيما يحتل لاعبنا المركز الثاني عشر في تصنيف البطولة و39 عالمياً.

وقد اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو في اتصال هاتفي على سلامة وصول البعثة إلى زغرب، برئاسة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو قادمة من معسكر جورجيا، وجاهزيتهم لبطولة زغرب الكبرى، مع استمرار بقية أعضاء المنتخب في تدريباتهم، بإشراف المدرب فيكتور استعداداً لمعسكر طوكيو، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في الصين، خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع تواصل الإعداد لبطولة أبوظبي غراند سلام، التي تقام في 24 أكتوبر المقبل، وقد تقدمت حتى الآن للمشاركة 13 دولة.

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