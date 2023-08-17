«انتخابية الأولمبية» تعقد ورشة تعريفية حول نظام الاقتراع الإلكتروني

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية مساء الأربعاء بدبي ورشة عمل تعريفية لشرح طريقة استخدام التصويت الإلكتروني الذي سيتم استخدامه خلال انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 ـ 2024 المقررة في الـ22 من الشهر الجاري.

وحضر الورشة التعريفية اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي وممثلي الاتحادات الرياضية الذين لهم حق التصويت، والمرشحين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية.

واستعرضت اللجنة خطوات عملية الاقتراع الإلكتروني بداية من تسجيل الدخول لجميع المصوتين من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور مختلفة لضمان تحقيق عنصري الشفافية والحيادية التي تعد أهم مبادئ عمل اللجنة منذ الإعلان عن توليها إدارة الانتخابات، إضافة إلى توضيح الفئات المرشحة حسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية سواءً من أعضاء الاتحادات الأولمبية البالغ عددهم 9 أعضاء أو المقعد الواحد للاتحادات غير الأولمبية، ومقعد واحد كذلك لفئة المرأة، والتصويت على المرشحين الأربعة من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

واختبرت اللجنة الانتخابية مدى كفاءة وسرعة النظام الإلكتروني المخصص للعملية الانتخابية وقياس الوقت اللازم لإتمامها لضمان إنجاز أعمال الجمعية العمومية وتطبيق هذه الخبرات يوم انعقاد الجمعية العمومية والتي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 ـ 2024 مع الإعلان عن انتهاء ولاية المجلس الحالي.

من جانبه أكد المستشار عمر محمد ميران على أهمية عقد الورشة التعريفية لنظام الاقتراع الإلكتروني في هذا التوقيت المهم الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث تأتي تلك الخطوة استكمالاً لما قامت به اللجنة الانتخابية على مدار الفترة الماضية من جهود سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة والخروج بالعملية الانتخابية على أفضل نحو ممكن، مثمناً حرص ممثلي الاتحادات الرياضية المعنية بالتصويت والحضور لأعمال الجمعية العمومية على التواجد والتعرف على آليات استخدام النظام على أيدي فريق العمل المختص.

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