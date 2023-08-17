الجزيرة يخسر أمام مضر السعودي بعربية أندية اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تلقى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة الخسارة الثانية على التوالي في مسيرته بالبطولة العربية الـ 28 للأندية أبطال الدوري والكؤوس بختام المباراة التي جمعته مع فريق مضر السعودي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 30- 22 ليصعّب من مهمته في بلوغ الدور الثاني للبطولة بعد خسارته الأولى أمام فريق الكويت الكويتي 23 - 26 في بداية مشواره بمجموعته الأولى في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لليد، والمؤهلة للمشاركة في بطولة العالم للأندية «السوبر غلوب 2023»، والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

هذا وسيلتقي فريق الجزيرة في الرابعة مساء يوم الأحد بنظيره فريق الحشد العراقي في ثالث مبارياته ضمن مجموعته الأولى.

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