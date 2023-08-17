نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي؛ افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، النسخة الـ29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بفندق راديسون بلو على كورنيش أبوظبي.

حضر افتتاح المهرجان، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وحسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج وعدد من الشخصيات الرياضية.

ورحب حسين عبدالله الخوري بضيوف المهرجان، مشيدا بالدعم المستمر من جانب القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين ولكافة الفعاليات التي تقام بالإمارات، ووجه الشكر إلى مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعمه للمهرجان وتوفير كافة متطلبات النجاح.

وأكد حسين الخوري أن ارتفاع عدد المشاركين في هذه النسخة من المهرجان لأكثر من 1650 لاعبا ولاعبة من الإمارات و68 دولة أخرى، دليل واضح على قوة المنافسات ووصول الحدث للمكانة التي يستحقها، حيث وضعت اللجنة المنظمة للمهرجان خطة لمشاركة 1400 لاعب ولاعبة، لكنها فوجئت بمشاركات قياسية.

وأوضح: نأمل من خلال هذه النسخة في ظهور مواهب إماراتية جديدة كعادة المهرجان، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية ظهور العديد من المواهب الصاعدة.

وأشار إلى أن مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في المهرجان عقب عودته من المشاركة في بطولة العالم بأذربيجان وبلوغه ربع النهائي، محققا إنجازا تاريخيا، سيرفع من قوة المنافسة مع أبطال العالم المشاركين في الحدث.

وقال إن المهرجان يحظى الآن بوضعية خاصة بين جميع الأحداث الخاصة باللعبة، والمتواجدة على قائمة الاتحاد الدولي، لما يضمه من مشاركات متنوعة من جميع أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 550 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، بجانب المشاركين من مختلف أندية الإمارات.

ويشهد المهرجان، 14 فعالية مختلفة، راعت اللجنة المنظمة فيها المستوى الفني والعمري للمشاركين، وتعد بطولة أبوظبي الدولية للأساتذة البطولة الرئيسية بالمهرجان،

ويشارك بها نخبة من لاعبي الصف الأول في العالم بمجموع 146 لاعبا منهم 142 لاعبا من خارج الدولة.

ويتم بث مباريات البطولة على الهواء مباشرة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحادين الآسيوي والعربي.

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