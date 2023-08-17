قرعة «زغرب غراند برى» للجودو اليوم

المصدر: زغرب - البيان

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تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بتوقيت كرواتيا في مدينة زغرب قرعة بطولة «زغرب غراند برى» (الجائزة الكبرى) للجودو لعام 2023، التي تقام اعتباراً من يوم غد في صالة زغرب الرياضية، وتستمر حتى الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك بمشاركة 561 لاعباً ولاعبة من 88 دولة، بعد إغلاق باب التسجيل، والتي من بينها 8 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، المغرب، العراق، لبنان، والجزائر، ويشارك منتخبنا باللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، حيث يحرص اتحاد الجودو على وجوده في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى، للمحافظة على حظوظه، وحصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 المقبل.

تحضيرات

وكان منتخبنا قد اختتم معسكره التحضيري الدولي في جورجيا عقب مشاركته في بطولة ماستر بودابست، وقد استأنف التدريب فور وصوله، أمس، إلى زغرب بإشراف مدربه فيكتور، استعداداً للتحدي، الذي يضم أبرز منتخبات العالم للجودو، ويأمل منتخبنا بمواصلة صدارته للمنتخبات العربية للجودو، ليقترب من أولمبياد باريس في مشاركته الرابعة على التوالي ، وتبدأ مراسم البطولة عقب مؤتمر القرعة بعملية الميزان للمشاركين في الوزن الخفيف، والذي يشهد مشاركة لاعبتنا باتسو التان في تحت 57 كجم، فيما تقام منافسات الوزن الثقيل للرجال، بمشاركة لاعبنا جريجوري لوزن تحت 90 كجم يوم الأحد .

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