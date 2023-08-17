15 يوماً على غلق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة استقبال الترشيحات.وحضت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية جميع المؤسسات والاتحادات الرياضية المعنية والأفراد ممن ينطبق عليهم شروط الجائزة المبادرة للتسجيل، حيث تتلقى الجائزة طلبات الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي.

تعاون

ومع تبقي 15 يوماً على غلق باب الترشح في 31 أغسطس الجاري للنسخة السابعة التي سيتم الإعلان عن الفائزات بجوائزها في حفل ضخم يوم 15 نوفمبر المقبل، تواصل الأكاديمية استقبال ملفات الترشح لمختلف فئات الجائزة من دولة الإمارات والدول العربية، حيث تعد الجائزة الأهم والأكبر لرياضة المرأة على مستوى المنطقة العربية.

وتجسد الجائزة التي تقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية على المستويين المحلي والدولي.

وتستقبل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة والتي يبلغ إجمالي جوائزها المالية مليوناً وثمانمائة ألف درهم في نسختها السابعة، طلبات الترشح لفئاتها الـ 11 من الإمارات ومختلف الدول العربية للمستويين الفردي والجماعي (فئات الاتحادات والمؤسسات الرياضية)، حيث تشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.

أما على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشتمل الجائزة على فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية. وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية العربية.

شريك أساسي

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة جاءت لتترجم توجيهات واهتمام «أم الإمارات» بتمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة، وما تقوم به أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية هو نتاج للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتطوره في مختلف المجالات».

وأضاف: «رياضة المرأة في العالم العربي أصبح لها خصوصيتها، سيما وأن المرأة العربية باتت حاضرة في مختلف بطولات العالم، وليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، وتعد الجائزة ترجمة حقيقية لتميز وتفرد المرأة الرياضية العربية، وتقديراً لما حققته من نجاحات لتحفيزها على المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية، والتأكيد كذلك على حضور المرأة العربية كشريك أصيل في معادلة النجاح، ورافد للإنجاز الرياضي الإماراتي والعربي».

بدورها، أوضحت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية معايير وشروط الترشح للجائزة، وقالت: «حرصت الأمانة العامة للجائزة على أن يكون تقديم طلبات الترشح بشكل ميسر بما يتيح للرياضيين والرياضيات الأفراد والمؤسسات من أي دولة عربية ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الترشح، تقديم الملفات عن طريق الموقع الإلكتروني، مما جعل عملية التسجيل أكثر سهولة وسرعة، وفق آليات الترشح وبخطوات سهلة وبسيطة».

وبينت المنصوري أن التقديم على الجائزة في النسخة السابعة للإنجازات التي حققتها المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في الفترة من يوليو 2022 حتى 31 أغسطس 2023، كما يمكن للفائزات بالجائزة في دورات سابقة التقدم للترشح في النسخة الجديدة بشرط أن يكن حققن إنجازات رياضية ضمن الفترة الزمنية المذكورة للنسخة السابعة.

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