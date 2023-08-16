الجزيرة يتعثر أمام الكويت في انطلاق «عربية اليد للأندية»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تعثر فريق كرة اليد بنادي الجزيرة في بداية مشواره بالبطولة العربية 38 للأندية أبطال الدوري والكؤوس، والتي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 16 ولغاية 27 أغسطس الجاري، وجاء ذلك التعثر عقب خسارته أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 23/26 بختام المباراة التي أقيمت اليوم على أرض صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بمنطقة القطيف السعودية، والتي مثلت بداية مشوار فخر أبوظبي بالبطولة ضمن المجموعة الأولى للبطولة بدورها التمهيدي.

وسيلتقي فريق الجزيرة في السادسة مساء غداً الخميس بنظيره فريق مضر السعودي في ثاني مبارياته ضمن مجموعته الأولى.

ورغم أن الجزيرة نشط بشكل ملحوظ في الشوط الثاني ليضيق الفارق الكبير الذي لحق به في نهاية الشوط الأول 15/7 إلا أن الوقت لم يسعفه لتغير النتيجة والتي آلت بالنهاية لمصلحة الفريق الكويتي بطل الخليج والمدجج بنجومه من المنتخب الكويتي إلى جانب أبرز المحترفين والذين مثلوا الدعامة القوية للفريق.

تفاؤل

من جانبه، أوضح عوض هويشل مشرف كرة اليد بالجزيرة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم تعثر البداية ورهبتها ودخل أجواء المباراة بشوطها الثاني والذي دانت الأفضلية للاعبينا، ولكن الوقت لم يسعفنا بتغير النتيجة رغم نجومية الفرق الكويتي بعناصره المواطنة التي تمثل معظمها من لاعبي المنتخب إلى جانب أبرز النجوم المحترفين، ومعبّراً عن رضاه على أداء فريقه ومتفائلاً في بقية مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة.

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