24 لاعباً للإمارات في «غرب آسيا لبناء الأجسام»

المصدر: (فائز بجبوج – دبي)

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تغادر اليوم بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك التي ينظمها الاتحادان الآسيوي والبحريني لبناء الأجسام التي تنطلق يوم غدٍ، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد محمد جوهر وتضم 24 لاعباً

وتهدف المشاركة إلى تعزيز رصيد الإمارات من الإنجازات الرياضية.

وتقدم رئيس البعثة بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وأعضاء مجلس الإدارة للدعم والرعاية والتوجيهات التي مهدت لتأمين المشاركة بشكل إيجابي.

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