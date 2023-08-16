«الشارقة للشطرنج» يشيد بإنجاز سالم عبدالرحمن

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن الإنجاز الذي حققه سالم عبد الرحمن هو مصدر فخر وسعادة لكل إماراتي، فهو إنجاز عالمي يصعب تكراره و يعزز إنجازات الدولة ومكتسباتها في شتى الأصعدة، ويؤكد نهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في المواطن ودعمه وتمكينه للوصول إلى قمم الريادة، وتحقيق الأهداف التي ينشدها الوطن من أبنائه، وقال: إن سالم اعتاد على مثل هذه الإنجازات في المحافل العالمية، متمنياً أن يواصل الفتى الذهبي سلسلة إنجازاته العالمية بالمحافل الدولية ورفع اسم الدولة عالياً، وأن يحقق رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيده ورصيد الدولة في المحافل العالمية.

وكان الفتى الذهبي اختتم رحلته الناجحة في بطولة العالم للشطرنج والمنظمة في العاصمة الأذرية باكو بعد وصوله إلى الدور الثمن النهائي ( 16 لاعباً ) من أصل 206 لاعبين ممثلين لـ 176 دولة ليصنف إنجاز الفتى الذهبي كأفضل مركز يحققه لاعب إماراتي وعربي بتاريخ المشاركات في بطولات كأس العالم.

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