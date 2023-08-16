استقبال حافل لـ«بولينغ أصحاب الهمم» بعد «فضية» كأس العالم

المصدر: دبي - البيان

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أشاد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بما حققه منتخب البولينغ في بطولة العالم لبولينغ أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية بألمانيا، على الرغم من المنافسة القوية في البطولة، التي شارك فيها 120 لاعباً يمثلون 27 دولة.

وعادت بعثة المنتخب إلى دبي أول من أمس بعد الفوز بفضية البطولة، وحظيت باستقبال كبير في مطار دبي.

وأوضح المهيري أن اللاعبين نافسوا بقوة على اللقب، بفضل التطور الكبير الذي يشهده المنتخب، والذي يجعله مرشحاً دائماً للمنافسة على الألقاب في البطولات العالمية. وأعلن استمرار البرامج التحضيرية للاعبين في الفترة المقبلة.

وأثنى عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة رياضة الصم رئيس البعثة على جهود اللجنة البارالمبية الوطنية، ودورها في تأهيل المنتخبات الوطنية للمنافسة في البطولات الخارجية. مضيفاً إن الإنجاز الذي تحقق العام الماضي في ماليزيا كان الدافع الأكبر للوصول مرة أخرى لمنصات التتويج العالمية، وإن الطموح الأكبر القادم هو دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.

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