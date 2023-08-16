الجزيرة يواجه الكويت في «عربية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يواجه فريق كرة اليد بنادي الجزيرة نظيره فريق الكويت الكويتي في الرابعة مساء اليوم مع مشواره في منافسات البطولة العربية الـ 38 للأندية أبطال الدوري والكأس للرجال التي يستضيفها نادي الهدى الرياضي بمنطقة القطيف السعودية.

وتشهد المؤهلة لبطولة العالم للأندية (السوبر جلوب 2023) والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل، مشاركة 10 فرق تم تقسيمها لمجموعتين وتضم كل مجموعة خمسة أندية.

وقال عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة رئيس البعثة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لليد: إن فريق الجزيرة سيخوض أولى مبارياته مع فريق الكويت الكويتي، وتليه يوم غدٍ المباراة الثانية مع نظيره فريق مضر السعودي في الخامسة مساء ثم يحصل الفريق على راحة لمدة يومين، وأكد اليعقوبي أن الهدف تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أهمية ضربة البداية اليوم.

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