«دبي الرياضي» ينظم 150 سباق جري بمراكز التسوق في 14 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «دراجون مول» صباح الأحد المقبل المرحلة الختامية لفعالية الجري داخل مراكز التسوق والتي توزعت خلال الأسابيع الماضية على العديد من مراكز التسوق في دبي بمشاركة المئات من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً وتتضمن هذا العام تنظيم 140 فعالية في 30 لعبة رياضية متنوعة تتوزع على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وتعد فعالية الجري في مراكز التسوق من أولى الفعاليات الرياضية المجتمعية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي منذ 14 عاماً، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 سباقاً للجري والمشي في أكبر مراكز التسوق في مختلف مناطق دبي، كما تعد من الفعاليات التي تستقطب المزيد من المشاركين في كل سباق وتضيف المزيد من النجاح والنمو.

وحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيق التنوع في فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» لكي تناسب جميع مكونات المجتمع وتحفزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف في مختلف المناطق سواء أكانت في المناطق المفتوحة على شواطئ البحر ومراكز التدريب والملاعب أم في الصالات المختلفة، وأيضاً على مستوى مراكز التسوق في دبي التي تتميز بجودتها وبسعتها الكبيرة وتوفر المساحات الكافية في ممراتها وأركانها بما يتيح سهولة الحركة بالمشي والجري، حيث تحولت فعالية الجري في مراكز التسوق إلى ملتقى للأصدقاء من مختلف الأعمار والجنسيات لقضاء وقت مفيد للجسم وللنفس، وكذلك الاستمتاع بجميع الخدمات التي تقدمها مراكز التسوق المتنوعة الراقية في دبي.

بطولات وفعاليات

وتضم دبي العديد من مناطق ممارسة الرياضة والنشاط البدني المتنوعة ومن بينها ممرات الجري والدراجات الهوائية في مختلف المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والحدائق والشواطئ، كما يعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مختلف الجهات على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية في جميع هذه المناطق بما يساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفيز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية على مدار العام بما في ذلك شهور الصيف التي أصبحت مليئة بالفعاليات الرياضية والنشاط والحيوية التي تقام بالمناطق الخارجية وداخل القاعات المكيفة وفي المقدمة منها عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري الذي يضم 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربع.

وتتواصل في مختلف مناطق دبي خلال الأسبوعين المقبلين فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» بالمزيد من الفعاليات المشوقة التي تتوزع على مختلف الرياضات الشاطئية والمائية والثلجية ورياضات الصالات ورياضات نسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وترايثلون، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والمواي تاي، بالإضافة إلى الرياضات الثلجية بمختلف أنواعها ورياضات الغوص في ديب دايف دبي أعمق حوض غوص في العالم، وغيرها الكثير من الرياضات.

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