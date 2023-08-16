«أبوظبي للشطرنج» ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق، اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فعاليات النسخة الـ 29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. والذي يقام حتى 25 الجاري، بفندق راديسون بلو أبوظبي «الكورنيش»، وبمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم، وبمشاركة 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة. ويضم المهرجان 14 فعالية مختلفة تراعي المستوى الفني والعمري للمشاركين، في الحدث الذي يستقطب أكثر من 500 مشارك من خارج الدولة.

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