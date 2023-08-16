44 بطولة في موسم دي بي ورلد للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد، أمس، عن الجدول الجديد لموسم 2024، الذي سيشهد إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة عبر خمس قارات، تحت شعار «السباق إلى دبي»، ما يؤكد مكانتها كجولة عالمية للغولف.

سيعرض موسم 2024 لاعبين، ثقافات، دولاً، وأماكن دولية متنوعة، كما يتميز بمجموعة من التحسينات الجديدة عبر رحلتها العالمية الكاملة التي تستمر 13 شهراً، حيث يتنافس اللاعبون الأعضاء على صندوق جوائز مالية قياسي بإجمالي يبلغ 148.5 مليون دولار (باستثناء البطولات الكبرى).

وسيشهد السباق إلى دبي في 2024، ثلاث مراحل جديدة ومتميزة، بواقع خمس بطولات ضمن سلسلة «جلوبال سوينجس» من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، وسلسلة بطولات تاريخية «باك 9» من سبتمبر 2024 إلى أكتوبر 2024، وبطولتين تحت عنوان «المحطة الفاصلة لجولة دي بي ورلد» لختام الموسم تقامان في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي ودبي في نوفمبر 2024.

على غرار السنوات السابقة، ستكون السلسلة الثابتة طوال الموسم هي بطولات سلسلة رولكس الخمس – فئة الأحداث المتميزة في جولة دي بي ورلد في 2024، من: بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (يناير)، جينيسيس الإسكتلندية (سبتمبر)، أبوظبي (نوفمبر)، جولة دي بي ورلد الختامية للموسم في دبي (نوفمبر)، وهي البطولات التي ستستمر في إبراز اللاعبين الرائدين والابتكار في هذه الجولة العالمية.

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