البادي يتوج ببطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: الظفرة ـ وام

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أحرز الرامي طلال سعيد البادي المركز الأول في النسخة الثالثة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئة الرجال، والتي أقيمت بمشاركة 446 رامياً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.

واختتمت فعاليات هذه النسخة بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وفاز البادي بالمركز الأول، وجاء صالح صفيان المنهالي ثانياً.

وتوجه سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه الكبير لقطاع الرياضة والرياضيين في المنطقة، واهتمام سموه بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة، بعد النجاحات المبهرة في النسختين السابقتين.

كما تقدم السبوسي بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم البطولة، والاهتمام بأنشطة النادي ومبادراته في تنظيم الفعاليات والبطولات، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على متابعته المستمرة واهتمامه الكبير بالبطولة.

مشاركة نوعية

وأشار إلى أن النسخة الحالية من البطولة، أصبحت من أكبر وأشهر بطولات الرماية على مستوى المنطقة، معرباً عن تقديره للمشاركة النوعية للرماة من سلطنة عمان، والمشاركة الجيدة للرماة من السعودية والكويت والبحرين وقطر، ما كان له أثر ملموس في قوة المنافسة على المراكز الأولى.

هدف

وأوضح أن نادي الظفرة للرماية يتطلع في كل موسم لوضع قيمة إضافية لهذه البطولة.

وقال: «افتتح النادي خلال الفترة الماضية العديد من المنشآت الرياضية والخدمية لدعم المجتمع المحلي بمنطقة الظفرة، وللرياضيين في أبوظبي، وسيعمل على استثمار عائداتها لإنشاء مشاريع جديدة لخدمة المجتمع المحلي».

وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يحرص على دعم الخطط التطويرية في الأندية الرياضية، وتوفير أفضل السبل لتنظيم وإقامة البرامج التي تسهم في بناء القدرات، وتطوير المهارات، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية في أبوظبي.

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