حملة ترويجية لسباق دبي لجري السيدات

المصدر: دبي - البيان

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استمتع زوّار «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي بالفعاليات الترويجية الخاصة بسباق دبي لجري السيدات الذي تنظمه مجموعة «بلان بي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى، وتأتي الحملة ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي واستمرت حتى أول من أمس فيما ستنتقل الحملة الترويجية إلى «دبي فيستيفال سيتي مول»، الذي يعد جزءاً من مجموعة متاجر الفطيم، وتستمر خلال الفترة من 18 حتى 31 أغسطس الجاري لتقدم للعائلات ومختلف شرائح المجتمع أجواء وفعاليات حافلة بالتشويق للتعريف بأهمية رياضة الجري وجديد النسخة المقبلة من «سباق دبي لجري السيدات».

وتتضمن الحملة الترويجية منافسة الجري على أحدث جهاز رقمي للمشي مع إعلان النتائج بشكل فوري عبر شاشة كبيرة، وتنظيم صفوف اللياقة البدنية بالتعاون مع «يوفورم فتنس»، ومحاضرات حول أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية للأفراد عموماً والسيدات خصوصاً.

تحديات

وسيقدم فريق «يوفورم» للزائرين عدداً من التحديات الرياضية المشوقة».

وقال الدكتور «هارميك سينغ»، مؤسس مجموعة «بلان بي» ورئيس مجلس إدارة «سباق دبي لجري السيدات»: «يسرنا جدًا التعاون مع«عالم مدهش» و«دبي فيستيفال سيتي مول»، والاستفادة من مساحاتهم لتثقيف المجتمع حول الأهمية المطلقة للرياضة».

وإلى جانب الدور الذي يلعبه «سباق دبي لجري السيدات» لتمكين المرأة رياضياً، تعد هذه الفعالية فصلاً متميزاً من سلسلة حملات مشوقة دامت عامًا كاملًا، وستبلغ ذروتها في يوم السباق الذي سيقام 5 نوفمبر المقبل في «دبي فيستيفال سيتي مول»، حيث يحتفل «سباق دبي لجري السيدات»، بالنساء من مختلف الجنسيات.

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