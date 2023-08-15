منتخب السلة يحقق فوزه الأول في «وليام جونز»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فوزه الأول في بطولة وليام جونز، التي تقام في تايوان، في مباراته الثالثة، التي جمعته بنظيره الفلبيني، صباح أمس بنتيجة 73 - 71، وكان المنتخب خسر في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية ، ثم أمام أمريكا في المباراة الثانية .

من ناحية أخرى ارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة الرابعة والعشرين للسيدات، المقرر إقامتها في مدينة مراكش المغربية من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل إلى 9 فرق وهي: أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الإمارات، جمعية الكوكب الرياضي ومجد طنجة من المغرب، غاز الشمال وسنحاريب من العراق، مولودية وكوسيدار من الجزائر، القرين الرياضي الكويتي وشباب الفحيص الأردني.

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