منتخب السلة يحقق فوزه الأول في «وليام جونز»
ت + ت - الحجم الطبيعي
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فوزه الأول في بطولة وليام جونز، التي تقام في تايوان، في مباراته الثالثة، التي جمعته بنظيره الفلبيني، صباح أمس بنتيجة 73 - 71، وكان المنتخب خسر في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية ، ثم أمام أمريكا في المباراة الثانية .
من ناحية أخرى ارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة الرابعة والعشرين للسيدات، المقرر إقامتها في مدينة مراكش المغربية من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل إلى 9 فرق وهي: أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الإمارات، جمعية الكوكب الرياضي ومجد طنجة من المغرب، غاز الشمال وسنحاريب من العراق، مولودية وكوسيدار من الجزائر، القرين الرياضي الكويتي وشباب الفحيص الأردني.