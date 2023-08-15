إنجاز متميز لسالم عبدالرحمن في مونديال الشطرنج

المصدر: باكو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مشاركته في كأس العالم للشطرنج المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، بعدما خرج من دور الستة عشر للبطولة، بعد الخسارة أمام الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان ، ورغم الخروج إلا أن بطل الإمارات حقق إنجازاً كبيراً كونه أول عربي يصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الإمارات للشطرنج أن ما حققه سالم في بطولة العالم هو امتداد لنجاحات الاتحاد في حصد الإنجازات، بداية من الفوز بميدالية برونزية للسيدات في أولمبياد الشطرنج، والفوز بخمس ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز