منتخب الجودو جاهز لـ «جائزة زغرب»

المصدر: تبليسي - البيان

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يصل منتخب الإمارات للجودو يوم غد إلى العاصمة الكرواتية زغرب قادماً من جورجيا بعد انتهاء معسكره التحضيري الذي أقامه هناك استعداداً للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تقام في صالة زغرب الرياضية خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الحالي بمشاركة 563 لاعباً ولاعبة من 89 دولة بعد إغلاق باب التسجيل أمس، والتي من بينها 8 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت،المغرب، العراق، لبنان، والجزائر، ويشارك منتخبنا باللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.

وتشهد بطولة زغرب مشاركة أبرز منتخبات العالم للجودو، والتي تشارك بأرقام قياسية من اللاعبين واللاعبات تطلعاً للمزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، باستثناء بطل العالم منتخب اليابان الذي يشارك بلاعبين فقط تحت 60 كجم وفوق 100 كجم، بينما يشارك منتخب البرازيل بعدد 24 لاعباً وإيطاليا وفرنسا بعدد 23 لاعباً ولاعبة وألمانيا بعدد 21 لاعباً ولاعبة، بينما تشارك كرواتيا مستضيفة البطولة بعدد 19 لاعباً ولاعبة.

وتجرى مراسم القرعة بعد غدٍ عبر تقنية الفيديو، بينما تنطلق منافسات البطولة بتصفيات الوزن الخفيف، ظهر يوم الجمعة والذي يشهد مشاركة لاعبتنا في وزن تحت 57 كجم، فيما تقام منافسات الوزن الثقيل للرجال فوق 90 كجم في اليوم الختامي للبطولة. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو قبل وصولها مدينة زغرب، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهد خلال تلك البطولة، وما بعدها من مشاركات رسمية لتحقيق المزيد من نقاط التفوق للمحافظة على صدارتهم للمنتخبات العربية والذي يمثل اقتراباً من المشاركة في أولمبياد باريس القادم.

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