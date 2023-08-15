القمزي يتصدر في زوارق فورمولا 2

المصدر: كلابيدا (ليتوانيا) - وام

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حصد زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي لقب الجولة الأولى الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق فورمولا 2، في مدينة كلابيدا الليتوانية.

وتفوق زورق أبوظبي في السباق الرئيسي للجولة، والذي أقيم بمشاركة 19 زورقاً، وجاء ثانياً زورق الإستوني ستيفان أرناد وثالثاً جاكومو ساكي من موناكو، وتعرض المتسابق منصور المنصوري لحادث انقلاب أدى لخروجه من السباق، بعدما كان في المركز الثالث قبل نهاية السباق بـ7 دورات.

وتصدر زورق أبوظبي 35 الترتيب العام للبطولة مع نهاية الجولة الأولى، برصيد 20 نقطة، مسجلاً بداية قوية للموسم الحالي 2023.

وتوجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثمن الإنجاز الكبير بالتفوق في أول جولة على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت السباق.

صعوبات

وأوضح: «أن ظروف هذه الجولة لم تكن سهلة أبداً أمام كل الفرق المشاركة منذ اليوم الأول، لاسيما أن موقع السباق على بحر البلطيق كان معرضاً لتيارات هوائية وظروف مناخية تؤدي إلى صعوبات عدة».

من جهته، قال راشد القمزي إن السباق كان صعباً، حيث سعى منذ التجارب الحرة للتأقلم أكثر مع الزورق الجديد، بالإضافة إلى أن المسار مع الظروف المناخية لم يكن واضحاً بالدرجة المطلوبة والتعامل معه استدعى الكثير من الذكاء والمهارة.

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