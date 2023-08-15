إنجاز جديد لـ«دراجات أصحاب الهمم»

المصدر: غلاسغو - وام

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اختتم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة العالم بأسكتلندا، بحصول الدراجين أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي على المركزين الأول والثاني آسيوياً في الترتيب النهائي للبطولة، والمركزين 14 و15 عالمياً، في فئة الدراجات الهوائية «C».

وضمت قائمة المنتخب في البطولة 5 لاعبين وهم عايض الأحبابي، وسعيد الظاهري للدراجات الهوائية فئة اليدوية (فئة H)، وعبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي، وسلامة الخاطري، في الدراجات الهوائية (فئة C). وأكد محمد المروي مدرب المنتخب أن الدراجين أظهروا مستويات جيدة في البطولة، وشارك عايض الأحبابي وسعيد الظاهري في سباقين أساسيين بالفردي العام والفردي ضد الساعة، وخاض عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري، المنافسات في سباقي الفردي العام والفردي ضد الساعة. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة الاستعداد بمعسكر داخلي، سيتم إعلانه لاحقاً، لتعزيز جهوزية الدراجين قبل المشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين في أكتوبر المقبل.

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