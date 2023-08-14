الجزيرة إلى السعودية للمشاركة في «عربية أندية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغادر، في التاسعة من مساء اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي وعبر طيران الإمارات، بعثة كرة اليد بنادي الجزيرة المكونة من 24 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين متوجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في البطولة العربية الـ38 للأندية أبطال الدوري والكأس التي يستضيف منافساتها نادي الهدى الرياضي بمنطقة القطيف وتحتضن مبارياتها قاعة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف في الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري، وتشهد مشاركة 10 فرق تم تقسيمها لمجموعتين وتضم كل مجموعة خمسة أندية، تسعى جميع الفرق لحجز مقعدها ما يؤهلها للمشاركة في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب 2023 التي تستضيفها المملكة ديسمبر المقبل.

مجموعتان

تضم المجموعة الأولى: مضر السعودي والكويت الكويتي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي والحشد الرياضي العراقي، وتضم المجموعة الثانية: الهدى السعودي والزمالك المصري والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

طموح منشود

وأكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة رئيس البعثة، أن المشاركة بهذا التجمع العربي تعزز وترسخ حضورنا بين أشقائنا وفي الوقت نفسه نسعى لإنجاح هذا التجمع، ولم يخفِ حرص فريقنا على التمثيل المشرف للعبة بدولة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج التي تسعى لتحقيقها جميع الفرق المشاركة في هذا العرس الذي يجمع أبطال الدوري والكؤوس العرب.

كما أوضح، أن المشاركة تأتي وفق توجيهات إدارة النادي بدعم ورعاية بلا حدود لهذا الفريق وبمباركة من شركة الألعاب الجماعية بقلعة فخر أبوظبي والتي لم تألُ جهداً في توفير سبل النجاحات المنشودة لهذا الفريق الذي أكد حضوراً قوياً في ساحات اللعبة محلياً في المواسم السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز