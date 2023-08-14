36 لاعباً من أندية الشارقة في معسكر صربيا لكرتي اليد والطائرة

المصدر: الشارقة - وام

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ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً خارجياً للاعبي أندية الإمارة في كرة اليد وكرة الطائرة من مختلف الفئات السنية في صربيا خلال الفترة من اليوم إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 36 لاعباً، منهم 20 لاعباً في كرة اليد، و16 لاعباً في الكرة الطائرة، تحت إشراف ثلاثة مدربين، ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير فرص الاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة. يتضمن المعسكر التحضيري الخارجي حصص معايشة مع لاعبين من أوروبا في كلا اللعبتين وتدريبات صباحية ومسائية وتدريبات معايشة مع فرق مختلفة.

وأوضح محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، أن إقامة معسكرات للاعبي اليد والطائرة يعد استمراراً للخطة التطويرية للإدارة بعد تنظيم المعسكر الخارجي في تركيا للاعبي كرة السلة، منوهاً أن لهذه المعسكرات قيمة فنية وذلك للارتقاء أكثر بمستويات اللاعبين في مختلف الفئات السنية والاهتمام برفع قدراتهم وكذلك استفادة المدربين من مثل هذه المعسكرات في تطوير مهاراتهم التدريبية.

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