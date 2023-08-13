منافسات قوية لسن الحقايق بسباقات الهجن في الذيد

المصدر: الذيد - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات قوية لشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

وتضمنت المنافسات، التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 10 أشواط لسن الحقايق لفئة بكار وجعدان لهجن أبناء القبائل، لمسافة 3 كيلومترات، وسط إثارة منقطعة النظير من المشاركين كافة.

نتائج

جاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «حيلة» لخليفة علي محمد بن لاحج، بتوقيت قدره 4:44:3 دقائق، الشـــــــوط الثاني «براق» لطناف راشد القايدي، بزمن قدره 4:42:49 دقائق، الشـــــــوط الثالث «دجلة» لراشد مهير سعيد بالعامري، بزمن قدره 4:42:38 دقائق (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الرابع «الشامخ» لحمدان محمد سالم الكتبي، بزمن قدره 4:41:00، الشـــــــوط الخامس «اللحقة» لعلي سيف علي راشد الكتبي، بزمن قدره 4:43:86 دقائق، الشـــــــوط السادس «صوغان» لطناف راشد محمد القايدي، بتوقيت قدره 4:47:12 دقائق، الشــــــوط السابع «لحقة» لخليفة سالم مطر الراشدي، بتوقيت قدره 4:49:88 دقائق، الشـــــــوط الثامن «الواضح» لسلطان حارب ضحي المنصوري، بزمن قدره 4:43:79 دقائق، الشـــــــوط التاسع «متوكلة» لعلي عبيد بن طويرش الكتبي، بزمن قدره 4:48:92 دقائق، الشــــــوط العاشر «الشبابية» لحمود سالم راشد الرشيدي، بزمن قدره 4:43:85 دقائق.

مشاركة

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سوف تحقق مكاسب عدة للملاك، كونها تأتي ضمن استعدادات ملاك الهجن للمشاركة في السباقات والمهرجانات كافة التي تقام بميدان الذيد لسباقات الهجن، والتي تندرج ضمن أجندة نادي الشارقة لسباقات الهجن المقبلة.

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