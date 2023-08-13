معسكر تدريبي لمواهب التنس في تونس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت إلى تونس، أمس، بعثة منتخبي الناشئين والشباب للتنس، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي، الذي يندرج ضمن الخطة الفنية لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، باستكشاف المواهب المواطنة، وبناء منتخبات قوية لمستقبل التنس، والتي تعد أهم مكاسب برنامج مواهب المستقبل، الذي يتم تنفيذه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، ويستمر المعسكر لغاية 22 أغسطس الجاري.

وتضم البعثة المدربين هشام البراملي، ودجون اديمي، و8 لاعبين: حمدان الجناحي، وخالد فريدوني، ومروان المرزوقي، وعبدالرحمن المرزوقي، وعمر فريدوني، وفارس المرزوقي، وعبدالله الجناحي، وخليفة الشريف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز