اتحاد اليد يمدد «قيد اللاعبين» حتى 17 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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كشف ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد كرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر خلال اجتماعه الدوري تمديد فترة تسجيل قيد اللاعبين بكشوفات الأندية وإرسالها لاتحاد اليد حتى الخميس المقبل، وذلك لعدم إكمال بقية الأندية تسجيل اللاعبين في الاتحاد، بخلاف ناديي مليحة ودبا الحصن، اللذين تم اعتماد كشوفات لاعبيهما، وأجهزتهما الفنية والإدارية.

6 مسابقات

وحول بداية الموسم قال الحمادي: بالتأكيد أصدرنا جدول مسابقات الموسم لكل الفرق بالأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، والذي سينطلق بمسابقة كأس الاتحاد في الخامس من سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن هذه المسابقة تقتصر على مشاركة اللاعبين المواطنين فقط، وهي تمثل باكورة الموسم 2023 - 2024، الذي يضم إلى جانبها 5 بطولات، هي: كأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وكأس الإمارات، والدوري العام، والنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي.

تحضيرات

وحول المنتخب الوطني للرجال وإعداده للاستحقاقات المقبلة، وبداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024» خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ومتبوعة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 المقررة مطلع عام 2024، أوضح الحمادي أن المدرب الجديد للمنتخب، الفرنسي دانيلو يرستوفاك، بدأ مرحلة الإعداد للمنتخب بقائمته الأولى، التي ضمت 26 لاعباً بالعديد من الحصص التدريبية بأندية الوصل والنصر والشارقة خلال يونيو الماضي بحضور ومتابعة فيصل الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين بالاتحاد، ثم توقف لمنح اللاعبين ونفسه الإجازة هذا الشهر.

وواصل الحمادي قائلاً: كما سيتابع دانيلو يرستوفاك مباريات بطولة كأس الاتحاد، التي تختصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين، والتي ستنطلق بداية سبتمبر المقبل، ليكوّن فكرة واضحة عن عناصر المنتخب، الذي بالتأكيد سيشهد ضم عناصر جديدة تضاف للقائمة، ومواصل التدريبات في سباق مع الزمن للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024».

شكر

كما وجه الحمادي الشكر لنادي الجزيرة، الذي أعاد مشاركته في مسابقات فئة الشباب بالموسم الجديد عقب اعتذاره عن عدم المشاركة بنهاية الموسم الماضي، كاشفاً أن لجنة المسابقات ستعيد جدولة مسابقات فئة الشباب عقب اشتراك الجزيرة، ليصبح النادي السادس المشارك في هذه الفئة السنية، التي وصفها بالأهم في مسيرة اللعبة.

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