منتخب «أصحاب الهمم» يحصد فضية العالم لـ «خماسي البولينج»   

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخبنا الوطني لذوي الإعاقة السمعية إنجازاً عالمياً جديداً بانتزاعه الميدالية الفضيّة لمسابقة خماسي البولينج وذلك ضمن بطولة العالم لبولينج الصم التي استضافتها المدينة الألمانية ميونيخ واستطاع المنتخب الوطني الوصول إلى الدور قبل النهائي مصطدماً بأفضل فريق في العالم وهو الفريق الكوري، الذي انهار أمام صلابة أصحاب الهمم من أبناء الوطن الذين فازوا باللقاء وتأهلوا لنهائي البطولة أمام العملاق التايواني ليحصدوا في الأخير ميدالية فضيّة هي الأغلى في مسيرة منتخبنا لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعيّة.

بعثة

ترأس البعثة عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصمّ، ومساعده حمد الدرمكي، لاعبو منتخب الأبطال: علي الجابري، عدنان معلمي، طارق البلوشي، أيمن المقبالي، وليد رضوان، وعدنان الجابري، والمدربون: شاكر آل حسن، وعبدالرحمن شانبيه، ومترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني.

سعادة

من جانبه، أعرب عبدالله خليل أهلي، عن سعادته الكبيرة بما حققه اللاعبون خلال هذه البطولة وتوجّه لهم وللجهاز الفنّي بالشكر على ما قدموه خلال هذا المحفل العالمي وخاصّة بعد مواجهة أقوى فرق العالم والمتمرّسين في لعبة البولينج، ممّا يؤكد على المكانة العالية لرياضات أصحاب الهمم الوطنيّة بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة والتي تؤتي ثمارها باعتلاء منصّات التتويج بطولة بعد أخرى.

تضحيات

وأكد أهلي، أنّ النتائج الجيّدة التي حققها الفريق الوطني لم تكن من قبيل الصدفة، بل جاءت عبر تخطيط وعمل كبيرين قبل خوض بطولة العالم ومعسكرات داخلية وخارجيّة اتّسمت بالجهد والتضحيات والتركيز الكبير من قبل جميع عناصر المنظومة من لاعبين ومدرّبين وإداريين الذين تناسقت جهودهم جميعاً لهدفِ واحد وهو رفع راية الوطن عالياً في المحافل الدوليّة.

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