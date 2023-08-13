سالم عبد الرحمن يتأهل للمرحلة الخامسة بـ «مونديال الشطرنج»

المصدر: باكو (أذربيجان)- وام

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حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بطل منتخب الإمارات الوطني للشطرنج، إنجازاً جديداً بتأهله للمرحلة الخامسة في كأس العالم للشطرنج، التي تقام بمشاركة أفضل 16 لاعباً في البطولة، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان. وتفوق سالم عبد الرحمن بطل الإمارات، على الأستاذ الدولي الكبير الإيطالي فوكاتورو دانييلي في المرحلة الرابعة، بعد مواجهتين مثيرتين، انتهت الأولى بالتعادل 1-1، ثم أقيمت مواجهة فاصلة بينهما بنظام الشطرنج السريع، حسمها بطل الإمارات بالفوز 2-0، لتصبح النتيجة النهائية 3-1.

وكان بطل الإمارات تغلب في دور الـ 64 على الأستاذ الدولي الكبير الإيراني دانيل دانيشفار. وتنتظر بطل الإمارات مواجهة مرتقبة في المرحلة الخامسة مع الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان.

ووصف سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج تأهل سالم عبد الرحمن إلى المرحلة الخامسة، بأنه يتوّج الاستراتيجية المتكاملة لمجلس إدارة الاتحاد، التي تجسد استدامة الخطط المستقبلية للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في إعداد وتأهيل أبطال الإمارات للتنافسية العالمية، وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأثنى رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج على الجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في توفير الظروف الملائمة للبطل الإماراتي للاستعداد والجاهزية، ما كان له الأثر الملموس في الإنجازات التي حققها في المنافسات العربية والقارية والدولية.

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