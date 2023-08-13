السباق الرئيس لمونديال زوارق «فورمولا 2» ينطلق اليوم

المصدر: كلابيدا،(ليتوانيا)- البيان

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أكد منصور المنصوري متسابق وقائد الزورق 36 في صفوف فريق أبوظبي، ثقته الكبيرة في أن يحقق الفريق منصة وميدالية عبر السباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 الذي ينطلق اليوم بمدينة كلابيدا في ليتوانيا بحضور 19 زورقاً يتقدمها نجما فريق أبوظبي منصور المنصوري وراشد القمزي.

وشدد المنصوري على الجهوزية التامة واستعداد الفريق لخوض منافسات السباق الرئيس الذي سيقام على مسافة 1875 متراً هي كورس أو مسار السباق الذي ينطلق على امتداد بحر البلطيق الذي تطل عليه المدينة العريقة. وقال: قبل انطلاقة السباق ونحن جاهزون وعلى أهبة الاستعداد من أجل المنافسة والدخول في صراع قوي للوصول للمراكز الأولى واعتلاء المنصة في هذه الجولة.

جهود

وثمن المنصوري جهود الطاقم الفني ومدرب الفريق جيدو كابليني في إعداد الزوارق وتجهيزها من أجل المنافسة خلال الأشهر الماضية، ومرحلة التجهيز الفني كي تكون الزوارق مستعدة لهذه الجولة، وقال: نمتلك أحد أفضل العناصر الفنية في فريق أبوظبي وطاقم متكامل استطاع أن يؤمن لنا الإعداد الفني المثالي للزوارق ومحركاتها قبل انطلاق الجولة.

وأكد المنصوري أهمية حصد النقاط في جولة الافتتاح وعدم التفريط فيها لكي تكون نقطة انطلاقة قوية لفريق أبوظبي للاستمرار في المنافسة عبر بقية جولات البطولة التي ستنتقل لاحقاً إلى إيطاليا ثم البرتغال عبر أربع جولات كاملة.

وكان منصور المنصوري قد حقق الموسم الماضي المركز الثالث في الترتيب العام وبفارق 4 نقاط عن المتصدر وهو ثاني موسم يشارك من خلاله مع فريق أبوظبي ويسعى في موسمه الثالث لتحقيق إنجاز أفضل.

فوز

وينطلق السباق الرئيس للجولة اليوم على مسار به العديد من المساحات التي تفسح المجال للمتسابقين بمحاولة تحقيق سرعات عالية قد تصل إلى 180 كيلو متراً في الساعة، وسينطلق السباق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليتوانيا وهي السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الموسم الماضي قد شهد فوز الألماني ستيفان هاجن بلقب البطولة بعد موسم مثير ونهاية درامية في الجولة الختامية للبطولة، ويسعى فريق أبوظبي الذي حصد لقب البطولة ثلاث مرات عبر نجمه راشد القمزي للعودة إلى حصد اللقب هذا الموسم، ويحسب لفريق أبوظبي أنه الفريق الإماراتي العربي الوحيد المشارك في البطولة بين كل الفرق الأوروبية المشاركة في المنافسة، بالإضافة إلى أنه حقق لقب البطولة ثلاث مرات من أصل ست مشاركات فقط بدأت منذ موسم 2016 في أول حضور للفريق عبر البطولة.

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