نادي الشارقة للسيارات القديمة يناقش أجندة فعالياته و يقرر إطلاق مهرجان سنوي متخصص

المصدر: وام

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‏ ‏عقد مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة اجتماعه الدوري الثاني برئاسة الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس المجلس بحضور الدكتور محمد بطي بن عبيد الهاجري نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس سعيد غانم السويدي والدكتور فيصل جمعة الحوسني وسعود علي المطروشي وأحمد حمد السويدي وبدر محمد صعب آل علي وسعيد محمد بن عاشور المدير التنفيذي للنادي.

ناقش الاجتماع - الذي يأتي في إطار رؤية النادي التي تستهدف أن يكون أحد أهم الأندية التخصصية الرائدة في المنطقة - مستهدفات خطة النادي الاستراتيجية وعدداً من المشاريع التطويرية الخاصة به و منها تطوير الورشة الفنية وتسريع عمليات الصيانة، وتعزيز فرص الاستثمار، ومناقشة ما أنجز خلال الفترة الماضية.

واعتمد المجلس أجندة الفعاليات المحلية المقبلة ومنها المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومعرض أوتو موتو شو إلى جانب إطلاق مهرجان سنوي متخصص للسيارات القديمة تقام فعالياته بداية شهر يناير المقبل وسيكون بمثابة منصة سنوية يجتمع من خلالها جميع الهواة والمهتمين في هذا النوع من الرياضات.

و قال الدكتور علي أحمد أبو الزود : “ يواصل نادي الشارقة للسيارات القديمة جهوده لتوسيع دائرة الشراكات مع المختصين والمهتمين في رياضة السيارات والدراجات القديمة، ومن هذا المنطلق تم اعتماد أجندة الفعاليات القادمة لتكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز توجه النادي لكي يصبح وجهة عالمية بعد أن لاقى اهتماما لافتا على الصعيد المحلي .. ويسعى النادي من خلال ذلك إلى ترسيخ مكانته، والترويج للخدمات التي تقدمها إمارة الشارقة لرعاية ونشر ثقافة رياضة السيارات القديمة على المستويين الداخلي والخارجي".

وأضاف :" سعداء باعتماد إطلاق مهرجان سنوي متخصص للسيارات القديمة وهو ما يعد خطوة هامة في المسار الصحيح لتسليط الضوء على أهم التجارب ومناقشة أهم التحديات، وسيكون بمثابة مظلة عالمية رائدة، يجتمع تحت ظلالها الهواة والمهتمون برياضة السيارات القديمة.

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