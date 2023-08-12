«الإمارات لبناء الأجسام» تنطلق اليوم

المصدر: أم القيوين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، اليوم في «قاعة البيت متوحد» بأم القيوين.

وتعد هذه البطولة إحدى أهم البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام وتهدف إلى تسليط الضوء على اللاعبين الموهوبين تمهيداً لضمهم إلى المنتخبات الوطنية والمشاركة بهم في البطولات الدولية المقبلة.

وتحظى البطولة، بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين سيتنافسون في 5 فئات مختلفة، هي: فئة بناء الأجسام، وفئة كلاسيك بناء الأجسام، وفئة فيزيك، وفئة كلاسيك فيزيك، وفئة ماسكولار فيزك، وتشمل المنافسات إقامة 51 وزناً للشباب والرجال والماسترز بقيمة جوائز تتجاوز 50 ألف درهم.

وأكد هيثم سلطان آل علي مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار أن استضافة إمارة أم القيوين لبطولة بناء الأجسام والفيزيك تعد خطوة فعالة لجعل الإمارة مدينة جاذبة لكل الفعاليات بمختلف القطاعات على مستوى دولة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز