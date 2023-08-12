طائرة شباب الأهلي تبدأ تحضيراتها بقيادة برازيلية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكمل نادي شباب الأهلي، عدداً من الصفقات المهمة لتدعيم فريقه الأول للكرة الطائرة بطموح العودة إلى منصات التتويج، بعدما دشن الفريق تحضيراته للموسم الرياضي الجديد (2023 - 2024)، بتجمع الفريق في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، تحت قيادة المدرب البرازيلي الجديد سيدني لوسيانو بابك.

ونجح قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، في التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، وهم اللاتفي هيرمانس اجليسكالنس، والروسي فياكسلاف تاراسوف، والبرازيلي تيري ديلمار، ومعهم السيرلانكي تاروشا من الموسم الماضي، كما نجح الفريق في التعاقد مع اللاعبين المواطنين عدنان المرزوقي على سبيل الإعارة من النصر، وخليفة البدواوي من حتا.

ومن المقرر استمرار التدريبات اليومية للفريق، وحتى انطلاقة الموسم الجديد، وذلك على صالة اللياقة البدنية بجانب التمارين التكتيكية والفنية في الملعب، مع العلم أن الموسم المقبل سينطلق يوم 16 سبتمبر 2023، على أن ينطلق الدوري العام للرجال يوم 11 نوفمبر 2023.

وتسعى طائرة شباب الأهلي، إلى العودة لمنصات التتويج، بعدما ودع الفريق الموسم الماضي دون الفوز بأي لقب، وهو الأمر الذي يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين المطالبين بتحقيق إنجاز جديد للعبة على صعيد الرجال.

عودة

ومن ناحية أخرى، تعود إلى الدولة يوم غدٍ، بعثة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة من مواليد عام 2005، قادمة من بيلاروسيا، بعد نهاية معسكر خارجي لمدة أسبوع، بقيادة المدرب الوطني إبراهيم المناعي، وتضمن المشاركة في بطولة الكومنولث الثانية، بدعوة من الدولة المنظمة بيلاروسيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 سنة مجدداً يوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في البطولة الأولى لغرب آسيا للكرة الطائرة للناشئين من 15 إلى 25 أغسطس الجاري، وينافس «أبيض الطائرة مواليد 2005»، ضمن المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم منتخبات البحرين، الكويت وسوريا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية، قطر، لبنان والأردن.

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