«مونديال دبي لرفعات القوة» 21 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» في اجتماعها الذي عقدته بنادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد اللمسات الأخيرة لانطلاق الحدث العالمي الذي سيقام بفندق هيلتون الحبتور خلال الفترة من 21 ولغاية 30 أغسطس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بمشاركة 610 لاعبين يمثلون 90 دولة.

واطلعت اللجنة على فقرات حفل الافتتاح الذي سيكون مبسطاً ومعبراً والذي سيقام مساء 21 أغسطس بفندق هيلتون الحبتور.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كل الاستعدادات لتقديم نسخة استثنائية، مشيراً إلى أن نجاح مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة الذي أقيم في يونيو الماضي يضاعف من مسؤولية فرق العمل المختلفة لتكرار المشهد نفسه في «مونديال» رفعات القوة وفق النهج المرسوم.

وقال: ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كل سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية مما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة وصولاً إلى ما نصبو إليه.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي مدير البطولة أنه لأول مرة تستضيف دبي بطولتي عالم خلال 60 يوماً، مبيناً أن فرق العمل المختلفة على قدر التحدي من أجل تقديم نسخة استثنائية في بطولة العالم لرفعات القوة.

وأشار إلى أن دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولات أصحاب الهمم العالمية من نسخة لأخرى في الألعاب المختلفة، مبيناً أن نسخة مونديال رفعات القوة هي الأخرى قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين.

ووجه العصيمي الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات المختلفة على إنجاح البطولات العالمية التي نظمها النادي وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز