مونديال زوارق «فورمولا 2» ينطلق بتحدي «الزمن الأفضل»

المصدر: كلابيدا – البيان

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يبدأ اليوم فصل حاسم عبر الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة في مدينة كلابيدا في ليتوانيا وذلك بانطلاق سباق السرعة وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة في هذه الجولة وهي تسعة عشر زورقاً تطمح لتحقيق أفضل وأسرع زمن اليوم في مسار السباق.

وتنطلق زوارق فريق أبوظبي ممثلة في راشد القمزي بطل العالم 3 مرات ومنصور المنصوري في رحلة قوية من أجل إحراز أفضل وأسرع زمن وتسجيل أقوى توقيت في مسار السباق من أجل ضمان انطلاقة متقدمة عبر السباق الرئيسي غداً للجولة، ويقام سباق السرعة اليوم على مسار يبلغ طوله 1875 متراً على ساحل بحر البلطيق الذي تطل عليه المدينة التي تعتبر ثالث أكبر مدن ليتوانيا. ويسجل أبطال فريق أبوظبي حضورهم في مدينة كلابيدا، رابع محطة يشارك عبرها الفريق في ليتوانيا حيث شارك في مدينة زاراساي في 2016 عبر نفس البطولة، كما شارك مرتين في مدينة كوناس ثم لاحقاً في مرتين في مدينة كوبكيس أيضاً آخرها الموسم الماضي.

وتنطلق تصفيات السرعة اليوم على ثلاث مراحل، وتستمر لساعة ونصف الساعة حيث يتأهل مجموعة من الزوارق حتى الوصول للتصفية الأخيرة والتي تشهد مشاركة عشرة زوارق فقط تتنافس فيما بينها لتحقيق وإحراز الزمن الأفضل والأسرع.

منافسة

ويبرز بين المنافسين المتسابق الليتواني إدجراس ريابكو والذي يبحث عن فوز قوي بين جماهيره وعلى أرضه وأنهى إدجراس الموسم الماضي في المركز الرابع بعد موسم قوي، بالإضافة أيضاً لمشاركة كولين جيلف البريطاني والذي حقق لقب البطولة 3 مرات في السابق، فيما يغيب حامل لقب البطولة للموسم الماضي الألماني ستيفان هاجن عن المشاركة هذا الموسم.

هدف

ويبحث راشد القمزي نجم فريق أبوظبي عن استعادة اللقب العالمي الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي للمرة الأخيرة، وعاندته الأعطال ليبتعد عن المنافسة على اللقب، والذي يطمح بشدة من أجل تحقيقه هذا الموسم وفي سبيل ذلك أكد راشد القمزي أنه سيقاتل وبقوة منذ أول جولة كي يتمكن من تحقيق الفوز ومعانقة لقب البطولة هذا الموسم وقال: تنطلق البطولة على أربع جولات هذا الموسم ويجب أن نتحلى بالتركيز منذ الجولة الأولى لجمع النقاط والبقاء في الصدارة، تعرض لحظ غريب في الموسم الماضي ومطاردة من الأعطال حرمتني من تحقيق اللقب والذي أطمح لاستعادته هذا الموسم.

وعن زورقه الجديد والذي يشارك به للمرة الأولى أكد راشد القمزي أنه قد تم إعداده بمواصفات خاصة للمنافسة وقد تم تجربته من قبل الطاقم الفني قبل القدوم إلى هنا وقال: متفائل بالزورق الجديد وأعتقد أن إمكاناته عالية وسيكون لي فرصة للوصول لسرعات عالية من خلاله، وتحدث القمزي عن مسار السباق الذي سيفسح المجال له للوصول للسرعة المنشودة وقال: المسار جيد وبه مسافات معقولة بين البوابات الهوائية وسيعطيني ذلك الفرصة من أجل محاولة تقديم أسرع الدورات، الأهم هو التركيز منذ التصفية الأولى والوصول حتى آخر تصفية، وتمنى راشد القمزي أن يبتعد عنه شبح الأعطال الذي رافقه في آخر موسم.

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