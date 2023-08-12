«سلة الإمارات» تحتفي بالمنتخب المصري

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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احتفت أسرة كرة السلة في الإمارات مساء أمس في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بالمنتخب المصري بمناسبة صعوده لنهائيات كأس العالم بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، ومؤمن الشهاري نائب القنصل العام المصري بدبي، وأعضاء اتحاد كرة السلة، بعد المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الشقيقين وانتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 102- 70، وقام القرقاوي ونائب القنصل المصري بقطع «كعكة» الاحتفال وسط فرحة الجميع بالتأهل للمونديال، كما حرص القرقاوي على الاجتماع بلاعبي منتخبنا والجهازين الإداري والفني قبل ساعات من سفر البعثة إلى تايوان للمشاركة في بطولة وليم جونز الدولية التي تنطلق السبت، مؤكداً أهمية هذه الدورة والاستفادة منها بأقصى درجة استعداداً للمرحلة النهائية الآسيوية، قائلاً إن اتحاد اللعبة حريص على دعم المنتخب وتسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق أهدافه، مشيداً بنتائج وعروض الفريق في رحلته الأخيرة إلى إندونيسيا.

جاهزية

وبدوره تحدث الدكتور منير بن حبيب المدير الفني قائلاً إن الفريق في كامل جهوزيته وسيكون محل ثقة المسؤولين بتقديم أقوى العروض في بطولة وليم جونز وبما يعكس التطور الملحوظ في أداء الفريق مرحلة بعد مرحلة.

وفي سياق آخر قدم أحمد الصباغ المدير الإداري للمنتخب المصري ورئيس البعثة في معسكره الحالي بدبي، الشكر لاتحاد الإمارات على استضافته لمنتخبه وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهمته، وأضاف أن منتخبه يتطلع لبلوغ مراحل متقدمة في كأس العالم.

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