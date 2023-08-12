ختام ناجح لبطولة «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الدور النهائي من بطولة اللياقة البدنية للقطاعات 2023م في الصالة الرياضية التابعة للإدارة.

وكانت البطولة قد انطلقت في السابع والعشرين من يوليو الماضي بمشاركة 24 فريقاً يضم كل منها ثلاثة لاعبين يمثلون قطاعات الإدارة المختلفة أي ما مجموعه 72 موظفاً، حيث جاء تنظيم البطولة متسقاً مع جهود الإدارة العامة ومساعيها الرامية إلى تعزيز الأنشطة الرياضية كمنهج حياتي يومي، وبما يُواكب المبادرات الإيجابية، التي تضمنتها استراتيجية تطوير القطاع الرياضي في دبي.

وخطف فريق المتابعة والمخالفين (أ) المركز الأول، وجاء فريق المتابعة والمخالفين (ب ) في المركز الثاني، وفريق الدعم المؤسسي ثالثاً.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنَّ البطولة تأتي انطلاقًا من حرص الإدارة على دعم المبادرات التي أطلقتها إمارة دبي بشأن توسيع نطاق ممارسة الرياضة، وإبراز أهميتها ودورها في تعزيز الصحة العامة والصحة النفسية للأفراد.

وأضاف: أن الإدارة العامة حريصة على أنّ تؤدي دورًا فعّالاً يسهم في دعم مبادرات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

كما تتماشى البطولة مع أجندة دبي الاقتصادية، وتسهم في تعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل، خاصة في ما يتعلق بصناعة مستقبل الرياضة، وتحقيق الاستدامة، وتمكين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب، وتهيئة المناخ لتعاظم فرص الاستثمار.

شهد البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عبدالله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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