نزال «المحاربين» بين إيلون ماسك ومارك زوكيربيرغ على الهواء من روما

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك تسلا وموقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين الأمريكي مارك زوكيربيرغ مالك مجموعة «ميتا» للتواصل الاجتماعي، والتي أسماها «المحاربون»، تشبيها باسم الفيلم الأمريكي الشهير «The Gladiator» والتي تعني «المحاروبون»، وستنعقد بإيطاليا.

وقال ماسك عبر حسابه الرسمي على «إكس» أن النزال بينهما لن يكون برعاية اتحاد الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، وإنما سيمول بالكامل عبر شركتيهما «إكس» و«ميتا»، وأنه سيكون إحياءً للتاريخ الإيطالي العريق.

وقال ماسك إنه تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المجتمع الإيطاليين، وهما مستعدان لتقديم موقع تراثي تاريخي متميز لإقامة النزال بينهما، مؤكداً أن كل التفاصيل ستكون معلنة وواضحة، وأن بث النزال سيكون عبر منصات «إكس» و«ميتا».

وأشار ماسك إلى أن اللقاء سيبث بثاً حياً عبر منصات عملاقي التواصل الاجتماعي من روما العريقة، وأن تاريخ النزال والتوقيت سيعلن عنهما قريبا بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالنزال.

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